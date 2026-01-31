Христо Янев: Надявам се целият отбор на ЦСКА да разбере онова, за което се борим

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Получи се добра проверка на тежък терен. Надявам се да ни бъде полезна за това, което предстои. Надявам се всичко онова, което направихме да даде това, което искаме по време на първенството".

Това каза треньорът на ЦСКА след последната проверка на тима по време на подготовката. "Червените" биха 3:1 лидера във Втора лига "Дунав".

"Армейците" стартират официалните мачове за новата година през следващата седмица. Съперник ще е "Арда".

"Всички завършиха мача здрави и се вложиха. Надявам се следващия мач да изглеждаме по различен начин, защото всички знаят, че не е същото да играеш официален мач и контрола."

"Натоварихме добре отбора. Момчетата се постараха да тренират пълноценно. Свършихме добра работа. Надявам се целият отбор да разбере онова, което искаме и за което се борим", добави той.

"Дано накараме всички, които ни следят да бъдат доволни от видяното. Предстои седмица, в която ще се подготвяме за мача. Надявам се отборът да влезе по най-добрия начин в мача", каза още Янев.