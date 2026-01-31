Купата от световното тръгва на турне в 38 града

Купата от световното първенство ще бъде показана в общо 38 града в Мексико, САЩ и Канада преди старта на тазгодишния Мондиал, съобщиха от ФИФА.

Трофеят започна турнето си от Рияд, Саудитска Арабия на 3 януари, а нейното пътешествие из трите страни, съорганизаторки на световния шампионат тази година, ще стартира на 26 февруари в Мексико Сити.

До 22 март купата ще остане на територията на Мексико, като ще премине и през другите най-големи градове в страната - Гуадалахара, Монтерей и Пуебла.

От 24 март, когато ще бъде показана в Лос Анджелис, до 6 април купата ще бъде на територията на САЩ, след което в рамките на четири дни тя ще бъде във Ванкувър, Калгари и Уинипег в Канада.

Трофеят отново ще пресече 49-ия паралел южно и на 14 април ще бъде в Чикаго. До 21 май, когато ще бъде изложен във Филаделфия, той ще бъде в САЩ, след което ще направи нова кратка визита в канадския югоизток между 22 и 26 май.

На 30 и 31 май купата ще бъде показана в Бостън, а на 3 юни - в Ню Йорк/Ню Джърси, където ще се играе финалът на Мондиал 2026.

Обиколката на трофея ще приключи в Мексико Сити, където ще се играе мачът на откриването на световното първенство. Там купата ще бъде между 5 и 8 юни. Самият мач на откриването между Мексико и ЮАР ще се играе на 11 юни.