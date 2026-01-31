ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бразилия и Мароко в битка за клубния мондиал

500
Джани Инфантино Снимка: ФИФА

След като Мароко пожела да е домакин на следващото световно клубно първенство, сега африканците имат сериозна конкуренция. И тя идва от Южна Америка, или по-точно - Бразилия. 

Няколко висопоставени ръководители на бразилския футбол вече са проучвали възможността за домакинство при президента на ФИФА Джани Инфантино, като силната конкуренция е отличен вариант за световната футболна централа, която лансира новият голям формат на турнира през миналото лято в САЩ. Самият Инфантино бе тази седмица в Бразилия заради световното първенство по футбол за жени през 2027.

Президентът на Бразилия Лула също лично е лобирал пред Джани Инфантино на среща, на която е присъствал и селекционерът на Селесао Карло Анчелоти.

ФИФА все още не е решила как ще определи домакина, но от Бразилия смятат домакинството за абсолютен приоритет и ще работят в тази насока.

Джани Инфантино Снимка: ФИФА

