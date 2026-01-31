Роналдо още един гол по-близо до кота 1000

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кристиано Роналдо е все по-близо до заветната си цел - 1000 попадения. Португалецът отбеляза първия гол при успеха на "Ал Насър" 3:0 над "Ал Холуд" в среща от първенството на Саудитска Арабия.

За Роналдо това бе гол номер 961 в кариерата му.