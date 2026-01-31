Мъри Стоилов стигна до нова победа в Турция след обрат

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Воденият от Мъри Стоилов "Гьозтепе" продължава с отличното си представяне през кампанията. Тимът от Измир победи след обрат 2:1 "Фатих Карагюмрюк".

Сержиньо откри за гостите в 13-ата мин, но още до почивката предвожданият от българския спец отбор обърна резултата.

Първо Олайтан изравни в 20-ата мин. Обратът стана пълен след гол на Жандерсон в добавеното време на първата част.

С успеха "Гьозтепе" остава на 4-ото място, което дава право на участие в Европа, с актив от 39 точки. С 3 повече е третият "Трабзон".