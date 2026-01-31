Джудото с четири медала и една титла от евротурнира в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Виктор Скерлев (73) спечели първото място на турнира от европейската отворена купа по джудо, бивш "Освобождение" в София, който е валиден и за олимпийската ранглиста. Във финала той спечели над Етън Наирне (Великобритания).

България спечели още три медала в първия ден от турнира. Боян Йотов (66) загуби финала от Анджело Пантано (Италия) и остана втори. Йоана Манова (63) и Ирина Желязкова (+78) при жените завършиха на трето място.

Седми места записаха Стилиян Глушков (66) и Любослав Григоров (77).