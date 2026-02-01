Арестуваха играч на "Локо" (Сф) в Лондон

Бившият футболист на "Ливърпул" и сегашен на "Локо" (Сф) Джордан Ибе е бил арестуван на летище "Лутън" в Лондон. След контролата със "Спортист" (Своге) играчите на столичани са били пуснати в почивка и той е решил да се прибере до родината си. След проверката на документите му обаче местните власти са решили да закопчаят играча на Локо, съобщава Спортал.

Още преди няколко седмици медиите в Англия писаха, че става въпрос за случай от 2024 година, когато Ибе се е опитал да си купи сънотворни лекарства, но с фалшива рецепта. Той поискал хапчетата на 24 май преди две години в аптека в Ливърпул, но фармацевтът се усъмнил, че документът му не е истински и му отказал. След това футболистът отишъл в друга аптека, където също не приели рецептата му и дори я иззели.

Така Ибе е получил обвинения за притежание на предмет с цел измама и е трябвало да се защити в съда на 8 януари тази година. Футболистът обаче не знаел първоначално, че го съдят, тъй като призовката била изпратена в семейния му дом в южен Лондон през декември миналата година, малко след като се премести в София. Той е помолил за отлагане с 6 месеца, за да може да се защитава след края на сезона. Съдията склонил да отложи, но само до 5 февруари.

Все още не е ясно дали играчът е бил пуснат, или е все още в ареста.