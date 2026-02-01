Лукас Петков спечели българското дерби в Германия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В българското дерби от 20-ия кръг на Втора бундеслига националът Лукас Петков имаше решителен принос за победата на "Елферсберг" с 3:1 над домакина "Кайзерлаутерн" с друг играч на държавния ни тим - Атанас Чернев, в състава.

Крилото на гостите откри резултата от дузпа (за нарушението Робънсън бе изгонен) и подаде за последното им попадение.

Петков бе сменен в продължението, а Чернев игра цял мач в защитата на "лаутерите".

С успеха "Елферсберг" се изкачи на второ място във временното класиране на точка от лидера "Шалке 04" (39:38).

"Кайзерслаутерн" е 6-и с 31 точки.