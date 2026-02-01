Алберт Попов с №18 на олимпиадата

Най-добрият ни скиор Алберт Попов ще кара с номер 18 на олимпиадата. Той заема това място в ранглистата на слалом.

В жребия за първи номер ще участват лидерът в ранглистата Атле Лий Макграт (Норвегия), Клеман Ноел (Франция), Тимон Хоган (Норвегия), Лукас Пинейро Бротен (Бразилия), Лоик Меяр (Швейцария) и Пако Раса (Франция).

След това в жребия за номерата до 15-и са Мануел Фелер (Австрия), Танги Неф (Швейцария), Едуард Халберг (Финландия), Фабио Гщрайн (Австрия), Арман Маршан (Белгия), Стефан Амие (Франция) и представителят на домакините на олимпиадата Алекс Винацер.

Пред Алберт в ранкинга, който определя номера от 16 до 30, са още Виктор Муфа-Жанде (Франция) и Михаел Мат (Австрия).

България ще има двама алпийци на игрите, като другият е Калин Златков, който предпочете да се готви в Далечния изток. След третото място в слалома на трасето за игрите в ПьонгЧанг той направи и шесто. След това се пусна и на гигантски слалом, но не завърши първия манш.

Вероятно единствено Златков ще кара гигантския слалом на игрите в Милано и Кортина, след като Попов ще се съсредоточи само към слалома. Според специалистите обаче пистата в Бормио, която ще бъде направена специално за игрите, като финалът ще бъде на тази за спускане, в последната част е прекалено равна, което не е по вкуса на Алберт Попов.

Интересното е, че в Бормио никога не е имало слалом за световна купа, а само скоростни дисциплини. Там обаче имаше световно първенство.