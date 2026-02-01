ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Барса" само 3:1 "Елче" като гост

Снимка: Ройтерс

Шампионът на Испания "Барселона" бе само 3:1 "Елче " като гост в 22-ия кръг на Примера дивисион.

Каталунският гранд изпусна доста по-изразителна победа, но все пак си осигури остава на върха, на който има 55 точки. Вторият "Реал" е с 4  по-малко и има да играе мача си от кръга, който  е домакинство на "Райо Валекано" в неделя.

Вундеркиндът на "Барса" Ламин Ямал откри резултата в 6-ата минута, но домакините изравниха в 29-ата чрез Алваро Родригес.

След това обаче гостите стигнаха до успеха благодарение на Феран Торес (40)  и Маркъс Рашфорд (72).

Снимка: Ройтерс

