Германия няма да бойкотира световното

Германският футболен съюз излезе с изявление по повод призивите към националния отбор за бойкот на световното първенство това лято на фона на политиката на САЩ. Домакини са още Канада и Мексико.

„На заседание на борда на директорите на Германския футболен съюз бяха разгледани последните обществени дискусии относно възможен бойкот на световното първенство по футбол през 2026 г. Бордът на директорите е единодушен в мнението си, че дебатите по политически и спортни въпроси трябва да се провеждат вътре в организацията, а не публично.

Както вече заяви президентът на Бернд Нойендорф, бойкот на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада в момента не се разглежда. Подготовката за турнира продължава, като редовно се води диалог между ГФС и представители на политиката, сферата на сигурността, бизнеса и спорта.

Ние вярваме в обединяващата сила на футбола и в глобалното влияние, което може да окаже световното първенство. Нашата цел е да използваме и укрепваме позитивната сила на футбола, а не да ѝ пречим.

Това лято искаме да участваме в честен и открит турнир наравно с другите страни, преминали квалификациите. Искаме феновете по целия свят да се насладят на мирен футболен празник, точно както беше на европейското първенство през 2024 г. на наша родна земя", се казва в изявлението.