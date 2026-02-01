Президентите на "Левски": Горди сме, че имаме принос България да побеждава

Президентите на волейболния "Левски" Давид Давидов и Владимир Николов дадоха отговори на въпросите, вълнуващи "сините" фенове. Те бяха зададен в социалните мрежи. Клубът реши да въведе тази нова форма на комуникация, за да може всеки един привърженик да се чувства част от живота му.

- Здравейте от спортна зала „Левски София". Както обещахме, ръководството на нашия волейболен клуб е тук, за да отговори на всички ваши въпроси, които зададохте под постовете от социалните ни мрежи Facebook и Instagram.

Благодарим за огромния интерес и разнообразните интересни въпроси. Тук сега, за да отговорят на тях, са президентите на клуба г-н Давид Давидов и г-н Владимир Николов. Здравейте!

Владимир Николов: Здравейте!

Давид Давидов: Здравейте!

- Да започнем с нещо съвсем общо. Какви са целите на отбора откъм резултати в близко и далечно бъдеще?

Владимир Николов: Целите на „Левски" могат да бъдат само едни – винаги печелене на всички мачове, в които участва. Това е от ден първи, когато сме се събрали. Нищо не се е променило. Наясно сме, че невинаги сме били фаворити, но „Левски" не може да има други цели. Така че целите са това – да печелим всички мачове, в които участваме.

Давид Давидов: Естествено, че ние всички трябва да се съобразяваме с най-различни обстоятелства при изпълнението на тези цели – ниво на конкуренция, нашите възможности да обезпечим клуба и отборите с най-добрата възможна селекция.

Но, както сме си казвали неведнъж, организацията „Левски", името, марката „Левски" задължават ние да се опитваме винаги да правим най-доброто за спортните резултати и за, естествено, удовлетворяването на очакванията на феновете, които се интересуват от нашата дейност.

- Варират въпросите около конкретика, около селекцията, около цели, за които споменахме малко общо. Но започвам с конкретни цитати на хората, които са задали въпросите: „А не трябваше ли да има още един-двама играчи за ротация, за да не се подлагат на свръхнатоварване 35-годишните Тодор Скримов и Светослав Гоцев?

Владимир Николов: Решението, което взехме тази година, беше съзнателно обмислено и стратегически. Дотолкова доколкото ако вземем опитни играчи, това означава, че нашите деца ще получават много малко игрово време. Едно от нещата, които ни обединяват, е създаването на собствени кадри. И най-радващото, което ни се случи последните 2 години, е че ние успяхме с 11 деца от школата да постигнем тези резултати. Така че това продължава да бъде нашата стратегия. Не се е променила.

Давид Давидов: Ние може би е добре все пак да се върнем и няколко години назад, за да стигнем до успехите и резултатите, които така отвориха апетита към повече и повече постижения за клуба. Минаха не малко на брой години, в които ние на практика градяхме основата за тези успехи и най-вероятно за следващите също ще се нуждаем от известно време.

За съжаление, в рамките на тази година категорично не сме имали така осъзнато решение да имаме състав, който няма на практика смени. Имаше доста и усложнения, идващи от контузии на някои от младите ни състезатели, които ги извадиха от игра. Мога да посоча двама състезатели – Николай Николаев в центъра, Никола Константинов, който би могъл да бъде една смяна на Скримов.

Гордан Люцканов лекува четири месеца контузия в рамото. Но това са, за съжаление, обстоятелства, които не са зависещи от нас. Ние обсъждахме вътрешно варианти за привличане на състезател и на полусезона.

За съжаление, не можахме да се спрем на име и на подходящ човек, който да отговори и на очакванията на треньора, а и въобще да се впише в организацията. Така че на този етап отборът е това, което имаме в момента. Нека все пак да не избързваме и с крайните оценки за сезона. Както се вижда, няма изявен фаворит и всеки един отбор от първите четири или пет в класирането има своите шансове. Ние сме в добра позиция в момента да търсим добри резултати в края на шампионата.

- Това до някаква степен отговаря на конкретния въпрос: „Ще се привлече ли трета четворка, за да може да се защити титлата?", ако имате нещо да добавите?

Владимир Николов: Не, нямаме. Нямаме нужда от трета четворка, за да защитим тази титла. Имаме нужда от това да сме здрави.

- Един въпрос, който мисля, че също до някаква степен засегнахте: „Беше ли отписан този сезон с оглед на оскъдната селекция?

Владимир Николов: Колко оскъдна е тази селекция е въпрос на интерпретация. Ние смятаме, че можем да победим абсолютно всеки един отбор от настоящото първенство. Единственият състав, който не сме победили до момента, е този на "Локомотив" (Пловдив), с когото играем съвсем скоро в нашата зала и се надяваме да запишем успех срещу тях.

Давид Давидов: Бихме ги за Суперкупата. Да, всъщност в началото на сезона имаме победа и над тях, така че за отписване е прекалено крайно да се говори. Наистина, в един натоварен ритъм, в мачове с малки периоди за възстановяване, се появяват съответните рискове и опасности за умора и за претоварване на играчи, които са в по-напреднала спортна възраст. Но ние вярваме, че те ще дадат своя принос и ще планират спортната си форма по такъв начин, че в края на сезона да бъдат в най-доброто си състояние. Не мислим, че нещо е отписано и нещо е приключило към днешна дата. Все пак сме на второ място.

- Има ли шанс да се върне Денислав Бърдаров?

Владимир Николов: Не. Дени играе за такива пари, които в България няма кой да даде. Ние може би е добре малко повече да поговорим на темата състезатели, техния път след така известен период в българското първенство и въобще каква е логиката. Видяхме коментари за това, че състезатели се продават, дали не може да се задържат и така нататък.

Значи тук има два важни момента, които е добре е всеки да познава. Едното е свързано с така наречената продажба на състезателите. Нека никой да не си представя, че това е пазар, подобен на футболния. А трансферите на състезатели и постъпленията от такива към клуба, който на практика ги е изградил, са изключително символични и те по никакъв начин не променят нашия живот и не подобряват финансовото ни състояние.

Тоест, ние по никакъв начин да целим това, за да издържаме организацията. Пък обикновено, за яснота, финансовият пакет за един състезател е общ и колко един клуб ще задържи за себе си и ще остави на състезателя е общо взето решението, което трябва да се направи.

Иначе казано - ние трябва да ощетим нашите млади състезатели, ако тръгнем наистина да пълним клубния бюджет със средства. Другото важно нещо е, че за състезатели като Венислав Антов, Владимир Гърков, ако щете и Денислав Бърдаров, има един период от време, в който българското първенство е удачно и адекватно за техните възможности и техните амбиции като състезатели. А те, без Бърдаров, който тръгна по-рано, станаха два пъти шампиони на България, спечелиха абсолютно всичко тук и нормално е в този етап те да потърсят предизвикателства в нови организации, където да се опитат да постигнат още повече, да излязат от зоната си на комфорт, да се развият като състезатели.

Надяваме се да попаднат в полезрението на мениджъри, които да ги изпратят в най-големите възможни отбори. Така че всеки един млад състезател, на фона на първенството което имаме, в един момент е длъжен да направи следващата стъпка. Ние пък, като организация която е отговорна и търси това като краен ефект, трябва да ги поощрим да го направят и сме щастливи, че тия момчета успяват да покажат най-доброто от себе си вече и в новите първенства, в които участват.

Връщане назад е общо взето стъпка встрани от тяхната кариера. Те трябва да търсят още по-добри първенства от тези, в които са в момента, а не да мислят за българско първенство.

- След като се продадоха Антов, Гърков и Осория, защо не се взеха още едни двама-трима качествени чужденци, покрай които младите да израстват? Вярвам, че сте отговаряли на този въпрос няколко пъти вече поне, но все пак да чуем.

Владимир Николов: Нашата идея и стратегия от самото начало е да взимаме чужденци на постове, на които нямаме наши кадри. И сме го правили през годините.

Тази година не е като да нямаме чужденец. Имаме Юлиан Вайзиг, горе-долу си върши работата за момента. Може би малко повече очакваме, но ние имаме чужденец там, където имаме липса.

При положение че имаме Слави Гоцев с Лазар Бучков и Николай Николаев, имаме Тошко Скримов и Гордан Люцканов, имаме Стоил Палев и Дамян Колев... Единственият пост, на който имаме реална нужда, това беше диагонал на разпределителя и ние там се подсилихме. Тоест, взехме външен кадър на пост, на който имаме нужда. На другите постове и като резерви имаме наши деца, които според нашата преценка са достатъчно добре подготвени, за да носят фланелката на „Левски". Реално от началото на сезона, ние сме изиграли един слаб мач. Това е мачът срещу „Пирин" за Купата на България.

Давид Давидов: И първият мач от първенството с „Нефтохимик", може да се каже...

Владимир Николов: Добре. Два. Благодаря за уточнението. Изиграли сме два слаби мача от началото на първенството. Това се случва на всеки отбор. А в момента „Лубе" има много повече слаби мачове, отколкото „Левски" например. Така че това е. Взимаме чужденци там, където имаме нужда.

Давид Давидов: И там, където нямаме наши кадри.

- Понеже в разговора се появи един паралел с футбола, изглежда сравнението е неизбежно. Има част от хората, които коментират, очаквайки техния любим клубен отбор, в случая „Левски София", да инвестира средства, време и енергия в това да върви напред в Шампионската лига.

Сега, ясно е че нещата с футбола са несравними, но каква стойност носи във волейбола Шампионската лига – участието например в групите миналата година като финанси, като ползи за състезателите, за клуба и струва ли си да се инвестира толкова много в тази посока, или по-скоро в друга, която е изграждането на състезатели за националния отбор?

Давид Давидов: Ние ако ще правим паралел, наистина чисто финансов, между двете участия, аз мога да споделя съвсем ясно какви са нашите преки финансови резултати от участие в Шампионската лига. За разлика от паричните постъпления, които българските футболни клубове, в последните случаи „Лудогорец", получават, и осмислят един цял сезон, на практика изкарват един клуб на плюс, нашето участие в Шампионската лига е 100 000 евро на минус.

Тоест, наградният фонд е такъв, че като се сложат всичките разходи, свързани с пътувания, с настанявания, с приемане на отбори, с адаптация на залата, така че тя да може да достигне до бройката зрители, които изискват аа регламентите на Шампионската лига.

В общи линии участието в тая Шампионска лига ни е струвало 100 000 евро. За съжаление, волейболът е такъв спорт, че евротурнирите са лукс и те са въпрос наистина на престиж, на амбиции на една организация, но категорично не и на възможност клубът по някакъв начин да подобри финансовото си състояние.

Това може би се случва чак на отборите, които стигат до финална четворка. Те имат такъв награден фонд, който да даде възможност някаква възвращаемост да се получи, но простото участие в Шампионската лига е това, което споделих току-що.

- Тоест всичко това, което се случва – приходите от билети, да кажем някои състезатели са забелязани, отиват след това навън, е крайно недостатъчно да има баланс?

Давид Давидов: Сега, трансферите на състезатели да го кажем, че са нещо, което не се взима предвид в момента, но ние смятаме че колкото Шампионската лига е помогнала, толкова е помогнало и тяхното участие в националните отбори, които са най-добрата витрина. Което е една друга тема, свързана с това къде е фокусът на организацията – на местно ниво, на ниво клуб или на ниво подхранване на национални отбори, но може би ще стигнем дотам. Няма, за съжаление, такава система за финансов стимул от Европейската конфедерация, която да стимулира отборите да инвестират в селекция, очаквайки че тази селекция ще им се върне през успехи в груповата фаза и печеленето на мачове.

- Както преди малко споменахме, някои от хората държат на това на клубно ниво отборът да е успешен, докато ръководството на този клуб очевидно има друга перспектива като ценности. Може ли, г-н Николов, да обясните защо е толкова важно един клуб да захранва националния отбор с национални състезатели, да има такива момчета, които да попълват националния отбор за вас лично може би?

Владимир Николов: Ами то не е само до националния отбор, защото, за да имаме първенство, ние имаме нужда от състезатели. Последните години се оказа, че са много малко клубовете, които реално произвеждат състезатели. А в Суперлигата имаме 12 отбора. Съответно са ни необходими 144 състезатели като минимум, плюс либера. Значи 158 човека са необходими като минимум. Всяка година няколко човека се отказват, пенсионират се. Откъде идват новите? Нали някой трябва да ги създаде, някой трябва да ги вземе от училище, от улицата, да ги вкара в залата, да ги тренира, да си извървят пътя. Това е първото. А и в нашето първенство има нужда не само от звезди, не само от Стоил Палев и Дамян Колев. В нашето първенство има нужда от състезатели, които са с по-скромни възможности, които нямат възможности за национален отбор или за игра в Шампионска лига, но пък поддържат нивото на първенството.

Тези деца, тези момчета, преди да станат състезатели нали трябва да се развият, трябва да се изтренират. А националният отбор е витрината за всичко, което правим. И колкото сме щастливи от всички успехи, които постигаме с „Левски" последните години – за щастие те бяха доста – всичко това е несравнимо в сравнение с радостта от успеха на националния отбор.

Защото едно от многото неща, но едно от важните, които ни обединяват с Давид и Атанас Гаров, е че ние сме горди да се наречем българи и ние сме горди когато България побеждава, и ние сме горди че нашата организация има съществен принос в това не само ние да сме горди, а всички фенове на волейбола да са горди с нашите момчета и момичета.

Защото да не забравяме, че момичетата станаха световни шампионки до 19 години. Това са нещата, които ни стимулират. Това са нещата, които ни карат да отделяме толкова много от времето си за тази кауза.

- В началото на сезона старши треньорът на мъжкия отбор Николай Желязков каза, че новото поколение младежи не са съвсем готови за мъжкия волейбол. Каква е ситуацията към момента? Колко готови са? И трябва да разберем феновете, че очакват от вас да чуят кога ще бъдат готови тези момчета.

Владимир Николов: В интерес на истината, ние се надявахме вече да са готови или да са по-готови отколкото са, но развитието на един спортен талант не е като някаква работа на норма. Ако направиш 100 лицеви опори, значи ставаш силен, или ако направиш 200 отскока, почваш да скачаш повече.

Развитието на състезател никога не е права линия. То е малко напред, малко назад, малко напред, малко назад. И сме в една такава ситуация, в която децата се развиват. Всеки ден се развиват постоянно, но с една идея по-бавно отколкото на нас ни се искаше. Но това не означава, че няма да се развият. Просто трябва да проявим малко повече търпение.

- И последно по темата за мъжкия отбор - дали се предвижда момчета от колежанското първенство на Съединените щати да се върнат в отбора (това са Александър Къндев и Кристиан Титрийски)?

Давид Давидов: Това е интересна тема, която ние разглеждаме като възможност. Защото ако тези състезатели, които в момента са там, излезли от „Левски", желаят да завършат образованието си – тоест да изкарат до края периода си – тогава отговорът е не. Ако някои от тях подобно на прекрасните синове на Владо (Александър и Симеон) решат, че искат да се занимават професионално с волейбол и че колежанското първенство на Щатите забавя така възможностите за тяхното развитие, то ние с интерес и удоволствие бихме разгледали такива варианти и това предстои в следващите месеци.

Защото предпочитаме да работим със състезатели, в чието бъдещо развитие и възможности вярваме. Да, пък и и най-малкото познаваме състезатели, които са произлезли от тази школа. И това би било предпочитан вариант спрямо привличане на чужденци.

Също така може би е добре да кажем няколко думи все пак за плановете за следващия сезон. Защото колкото и в момента да сме ангажирани с настоящия, ние вече сме започнали работа по планирането най-малкото на това как искаме да изглеждаме през следващия сезон.

И можем да заявим съвсем отговорно, че голяма част от притесненията и слабостите, които са идентифицирани чрез тези въпроси, ние ще намерим начин да се справим с тях. Което означава усилване на позициите в постовете, в които към момента имаме дефицити. И в същото време естествено в следващата година се надяваме и момчетата, на които разчитаме, да са по-активни участници в печеленето на мачове, да напреднат така, че да имат много по-голяма роля през следващия сезон отколкото в настоящия.