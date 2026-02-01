ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Световен вицешампион с България направи нов силен ...

"Арсенал" с 16 попадения от статични положения и 5 автогола от съперници

2692
Снимка: Ройтерс

Съперниците на лидера във Висшата лига на Англия „Арсенал" са си отбелязали вече 5 автогола през този сезон.

„Топчиите" разгромиха „Лийдс" навън в 24-ия кръг с 4:0. В 38-ата минута на срещата вратарят на домакините Карл Дарлоу прати топката в собствената си мрежа след центриране на Нони Мадуеке от ъглов удар.

Преди това автоголове в полза на „Арсенал" отбелязаха Лисандро Мартинес („Манчестър Юнайтед"), Сам Джонстън и Йерсон Москера („Уулвърхемптън"), както и Жоржиньо Рютер („Брайтън").

Общо през този сезон във Висшата лига „Арсенал" е отбелязал 46 гола, като делът на автоголовете е 10,9%. Този показател не е бил толкова висок при нито един от отборите, печелили титлата в историята на Висшата лига.

В сезоните 1996/1997 и 2012/2013 съперниците на „Манчестър Юнайтед" си отбелязаха по 6 автогола – и в двата случая „червените дяволи" станаха шампиони.

Въпреки това делът им спрямо общия брой голове тогава бе по-нисък - съответно 7,89% и 6,98%.

Това е и 16-ият гол за лондончани от статични положения през настоящата кампания. Те съставляват 34,8% от всички попадения на тима в турнир.

Снимка: Ройтерс

