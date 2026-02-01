Взелият национал в елита на Италия треньор бе уволнен

Взелият национала Росен Божинов в елитния италиански "Пиза" Алберто Джилардино вече не е треньор на тима. Той бе уволнен след домакинска загуба с 1:3 от "Сасуоло".

"Пиза" информира, че съобщи на Алберто Джилардино своето трудно, както в човешки, така и в професионален план, решение за смяна на треньорското ръководство на първия отбор. Клубът изказва най-искрени благодарности на Алберто и на целия му щаб за всичко, което успяха да дадат през тези месеци. В следващите часове "Пиза" ще обяви името на новия старши треньор на първия отбор", написаха от клуба на официалния си сайт.

Тимът на Божинов е предпоследен в серия "А" с 14 точки, на 4 от спасителната зона.