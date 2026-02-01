ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Световен вицешампион с България направи нов силен ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22201655 www.24chasa.bg

Взелият национал в елита на Италия треньор бе уволнен

2020
Росен Божинов (вдясно) Снимка: Startphoto.bg

Взелият национала Росен Божинов в елитния италиански "Пиза" Алберто Джилардино вече не е треньор на тима. Той бе уволнен след домакинска загуба с 1:3 от "Сасуоло".

"Пиза" информира, че съобщи на Алберто Джилардино своето трудно, както в човешки, така и в професионален план, решение за смяна на треньорското ръководство на първия отбор. Клубът изказва най-искрени благодарности на Алберто и на целия му щаб за всичко, което успяха да дадат през тези месеци. В следващите часове "Пиза" ще обяви името на новия старши треньор на първия отбор", написаха от клуба на официалния си сайт.

Тимът на Божинов е предпоследен в серия "А" с 14 точки, на 4 от спасителната зона. 

Росен Божинов (вдясно)

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)