Световен вицешампион с България направи нов силен ...

Българин 12-и в световната купа по фехтовка в Пловдив

Снимка: facebook.com/bulfencing/

Симеон Далеков завърши на 12-о място за Световната купа по фехтовка. В силния международен турнир на сабя младежи „Аспарухов меч", който се провежда в Пловдив, той игра отлично и показа голям потенциал. В състезанието се включиха 233 сабльори от 43 държави, а за България на пътеките излязоха 19 фехтовачи.

Далеков излезе от групите с четири победи и една загуба. Във втория кръг на елиминациите възпитаникът на фехтовален клуб Свечников победи Андрей Аусианкин от Беларус с 15:4. В срещата за място сред най-добрите 32 той отстрани Реми Байзал от Франция с 15:8, а след това победи и Жиао Жу от Китай с 15:14. В двубоя за място в топ 8 Далеков отстъпи пред Оскар Вайда от Унгария с 4:15 и завърши турнира на 12-о място. За най-добро класиране от всички български състезатели Далеков получи специалната награда „Купа Лекарски", която му беше връчена от представител на семейството - Владимир Лекарски.

Сред най-добрите 16 в турнира се класира и Станимир Пелов. Той завърши 14-ти, след като излезе от групите с 4 победи и 2 загуби, а след това отстрани Задани Пап от Унгария с 15:14, Юен Кин от Китай с 15:8 и Матео Отавиани от Италия с 15:7. В срещата за място в топ 8 възпитаникът на фехтовален клуб Свечников отстъпи пред Шон Ким от САЩ.

Утре състезанието продължава с отборната надпревара. Българският тим в състав Симеон Далеков, Станимир Пелов, Николай-Томас Георгиев и Радослав Воденов излизат в първия си двубой срещу Тайван.

/ГК/

