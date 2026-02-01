Майка и син в алпийските ски на олимпиадата

След като преди 16 години гръцките биатлонисти Атанасиос Цакирис и Панайота Цакири станаха първата в историята на зимните олимпиади двойка родител - дете, сега на олимпиадата ще видим комбинацията майка - син в алпийските ски.

47-годишната американка Сара Шлепер ще се пусне в седмата си олимпиада в кариерата, като този път компания ще ѝ прави нейният 17-годишен син Ласе Гасиола. Двамата са представители на Мексико, който ще има цели петима спортисти в Милано и Кортина. Освен тях двамата ще участват още алпийците Регина Мартинес и Алан Корона и фигуристът Донован Карило.

Шлепер бе една от най-добрите американки и започна кариерата си в Нагано през 1998 г. След четири олимпиади се омъжи за мексиканския треньор Федерико Гасиола и смени гражданството си. Тя представлява Мексико на игрите в ПьонгЧанг и Пекин. Със седем зимни олимпиади Шлепер става втора във вечната ранглиста след японския скачач Нориаки Касай и германската кънкобегачка Клаудия Пехщайн, които имат по 8. На летни олимпиади има доста комбинации на родител - дете на едни игри, особено във ветроходството. Но в Рио бе единствената майка - син в стрелбата с пистолет, когато великата Нуно Салуквадзе бе с детето си Цотне.

