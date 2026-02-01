ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Отрязаха руска звезда в ски бягането за олимпиадата

Александър Болшунов

Звездата на световното ски бягане Александър Болшунов бе отрязан окончателно от участие на игрите, след като арбитражният съд в Лозана не допусна жалбата му срещу МОК за разглеждане.

На предната олимпиада Болшунов спечели три златни медала на 30 километра скиатлон, 50 километра класически стил и щафетата 4 по 10 километра. Стана сребърен медалист на 15 километра интервален старт и бе с бронз в отборния спринт. На предните игри руснакът завърши с три сребра и бронз и така има цели 9 олимпийски медала в кариерата си.

МОК не допусна Болшунов до участие в Милано като неутрален спортист заради участието му в митинг в подкрепа на войната в Украйна през 2022 година. Отделно той е и капитан от руската армия.

До игрите до момента са допуснати за участие като неутрални 13 състезатели от Русия и 7 от Беларус.

