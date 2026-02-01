Рускиня се завърна на леда след 4-годишно наказание

Руската фигуристка Камила Валиева се завърна в състезанията след наказанието за допинг, като направи четворен скок близо четири години след като споровете около положителния ѝ тест засенчиха Олимпийските игри в Пекин 2022.

19-годишната Валиева се състезаваше на четвъртфиналите на руското първенство по скокове в Москва. Тя започна с четворен тулуп под овациите на публиката и се класира за полуфиналите в неделя, а освен и зае шесто място в дисциплината „дуети". Събитието, излъчвано по националната телевизия, не беше типично състезание по фигурно пързаляне, тъй като се дават точки само за скокове, предава БТА.

Рускинята не успя да се класира за Олимпийските игри в Милано-Кортина, където друга руска фигуристка Аделия Петросян е претендентка за златния медал при жените като неутрален спортист.

Тогава на 15 години Валиева беше в центъра на съдебна битка по време на Олимпийските игри в Пекин 2022, когато проба, която тя даде два месеца по-рано, даде положителен тест за забраненото вещество триметазидин. Разкритието дойде, след като Валиева спечели отборното злато с други руски фигуристки. По-късно тя беше дисквалифицирана. Рускинята беше претендентка за златния медал при жените, но се класира на четвърто място и беше критикувана край пързалката от треньорката си Етери Тутберидзе.

Валиева в крайна сметка изтърпя санкцията, която изтече през декември, въпреки дългогодишните съдебни усилия за обжалването й, включително във Върховния съд на Швейцария миналата година. След Олимпийските игри през 2022-а правилата бяха променени, за да се увеличи минималната възраст за фигуристите до 17 години за Милано-Кортина.