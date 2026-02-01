Глобиха треньор №1 в НБА с $ 50 000 заради агресия към съдия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

НБА глоби треньора на "Кливланд Кавалиърс" Кени Аткинсън с 50 хиляди долара за агресивно преследване, обиди и неволен контакт със съдия при загубата като гост на "Финикс Сънс" със 113:126.

Специалистът първо получи техническо нарушение, а после бе изгонен.

Треньор номер 1 на годината в НБА Аткинсън се разгневи заради неотсъдено нарушение на Колин Гилеспи от "Сънс", който пазеше Сам Мерил от "Кавалиърс". Аткинсън влезе на игрището и се развика на съдиите, блъсна се в един от тях, но по-късно каза, че това не е било нарочно.