Глобиха треньор №1 в НБА с $ 50 000 заради агресия към съдия

2040
Кени Аткинсън крещи на съдията. Снимка: Ройтерс

НБА глоби треньора на "Кливланд Кавалиърс" Кени Аткинсън с 50 хиляди долара за агресивно преследване, обиди и неволен контакт със съдия при загубата като гост на "Финикс Сънс" със 113:126.

Специалистът първо получи техническо нарушение, а после бе изгонен.

Треньор номер 1 на годината в НБА Аткинсън се разгневи заради неотсъдено нарушение на Колин Гилеспи от "Сънс", който пазеше Сам Мерил от "Кавалиърс". Аткинсън влезе на игрището и се развика на съдиите, блъсна се в един от тях, но по-късно каза, че това не е било нарочно.

Кени Аткинсън крещи на съдията. Снимка: Ройтерс

