"Атлетико" купува Лукман за 35 млн. евро

Силен Мартин Атанасов при победа в българско дерби

Мартин Атанасов Снимка: facebook.com/verovolley/

Мартин Атанасов и Жасмин Величков спечелиха българското дерби от 19-ия кръг на италианския волейболен елит.

Техният "Монца" удари като гост "Гротадзолина" на Георги Татаров и Илия Петков с 3:0 (25:20, 25:18, 25:19).

Атанасов игра силно и завърши с 14 точки (1 ас, 1 блокада). Германецът Ерик Рьорс бе най-резултатен с една повече. Величков не се появи в игра.

Татаров реализира 9 точки (1 блокада), а Петков остана резерва.

"Монца" е 8-и във временното класиране с актив от 6 победи, 13 загуби и 19 точки.

"Гротадзолина" продължава да е на последната 12-а позиция с 1 победа, 18 загуби и 5 т.

