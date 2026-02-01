ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Юве" взема бит от френски фенове халф

Жереми Бога Снимка: instagram.com/jeremieboga/

Атакуващият полузащитник на "Ница" Жереми Бога преминава в "Ювентус".

29-годишният футболист на националния отбор на Кот д'Ивоар вече пристигна в Торино за медицински прегледи.

"Юве" ще наеме Бога с опция за закупуване на стойност 5 милиона евро.

Та 1 декември стана ясно, че фенове на "Ница" са нападнали играчите след шестата поредна загуба. Привържениците са били и плюли Бога и Терем Мофи.

Тогава те обявиха в социалните мрежи, че повече няма да играят за френския тим.

През този сезон Бога има 2 гола и 2 асистенции в 14 мача от Лига 1.

