Българският шампион от откритото на Австралия: Искам да пробия при мъжете!

Димитър Кисимов триумфира с титлата на двойки при юношите в откритото първенство на Австралия - първи турнир от "Големият шлем" за сезона. Така още едно българско име грейна на най-голямата сцена в световния тенис.

17-годишният български талант и неговият партньор Конър Дойг (Република Южна Африка) спечелиха трофея след победа във финала над представителите на домакините Имерали Ибраими и Купър Коуз с 6:3, 6:4. Така България вече има шампион в трети пореден турнир от "Големият шлем" след титлите на Иван Иванов през миналата година на "Уимбълдън" и US Open.

С този успех Димитър Кисимов донесе общо 11-а титла на България от турнири от "Големият шлем". Той се нарежда до имена като Мануела Малеева, Магдалена Малеева, Сесил Каратанчева, Григор Димитров, Адриан Андреев и Иван Иванов. Това беше и дебютът на Кисимов в турнир от "Големият шлем" при юношите.

Ето какво заяви Кисимов специално за сайта на Българската федерация по тенис:

- Честито! Какво почувства след победната точка във финала?

- Чувството след последната точка беше уникално - трудно може да се опише с думи. В момента, в който осъзнах, че съм спечелил турнир от "Големият шлем", емоциите ме заляха. Развълнувах се изключително много и усетих как сърцето ми започна да бие по-бързо.

- Какво е чувството да играеш на турнир от "Големият шлем"?

- Усещането е невероятно. Имаш възможност да наблюдаваш отблизо как тренират професионалистите, как се хранят и как протича възстановяването им, а това носи огромна мотивация и стимул за развитие. Australian Open, например, е може би един от най-добрите турнири за участие, защото всичко е организирано на изключително високо ниво и е създадено така, че да улеснява максимално тенисистите.

- Как изградихте толкова силен тандем с Конър Дойг?

- С Конър Дойг се познаваме от две години и вече сме играли няколко пъти заедно на двойки, което значително помогна за сработването ни като отбор. Важна роля за успеха ни изиграха и нашите треньори, които допринесоха с много добри тактически решения и стратегии.

- Чувстваш ли се вече част от световния елит при юношите?

- Основната ми цел е да бъда част от световния елит при мъжете. Участието на най-високо ниво при юношите е важна стъпка по този път и ми помага да се развивам правилно. Затова за мен е от съществено значение да играя в най-силните турнири от юношеския календар на ITF.

- Какви са близките ти планове за участие в турнири? На какво ще наблегнеш?

- През тази година ще участвам в най-силните турнири при юношите, като ще ги съчетавам със състезания от сериите M15 и M25. Основният ми фокус ще бъде върху изграждането на мускулна маса, което ще ми помогне да бъда по-конкурентоспособен при мъжете. Това ще допринесе и за увеличаване на силата и скоростта на ударите ми.

- Усети ли подкрепата на хората от България?

- Да, категорично усетих подкрепата от България. Както преди, така и след мачовете, много хора ми се обаждаха и ми пишеха, което ми даваше допълнителна увереност и мотивация.

- На кого искаш да благодариш за този успех?

- Бих искал да изкажа благодарност към Българската федерация по тенис за финансовата подкрепа за пътуването до Австралия на мен и моя екип. Също така съм изключително признателен на семейството си, на целия екип от тенис клуб „Про Спорт", както и на моите спонсори.

- За кого си в мъжкия финал? Преди финала се снимахте с Карлос Алкарас.

- В мъжкия финал симпатиите ми са на страната на Новак Джокович. По принцип харесвам и двамата финалисти, но бих се радвал Джокович да спечели още една титла от Големия шлем.