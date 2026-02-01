ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Атлетико" купува Лукман за 35 млн. евро

"Вердер" уволни треньора

1804
Хорст Шефен Снимка: "Вердер"

10 мача без победа доведоха до уволнение на треньора на "Вердер" Хорст Щефен.

Това става факт след равенството 1:1 срещу "Борусия" (Мьонхенгладбах) в Бундеслигата.

„Беше трудно решение, но вече нямаме убеждението, че Хорст ще успее да постигне обрат заедно с отбора след тази дълга серия без победа", обясни спортният шеф Клеменс Фриц.

Досегашните помощник-треньори Рафаел Дуарте и Кристиан Грос ще поемат отбора временно.

"Вердер" е на 15-о място в Бундеслигата с една точка повече от 16-ия "Майнц 05", чиято позиция праща на бараж за оцеляване в края на сезона срещу третия от Втора бундеслига.

Хорст Шефен Снимка: "Вердер"

