"Вердер" уволни треньора

10 мача без победа доведоха до уволнение на треньора на "Вердер" Хорст Щефен.

Това става факт след равенството 1:1 срещу "Борусия" (Мьонхенгладбах) в Бундеслигата.

„Беше трудно решение, но вече нямаме убеждението, че Хорст ще успее да постигне обрат заедно с отбора след тази дълга серия без победа", обясни спортният шеф Клеменс Фриц.

Досегашните помощник-треньори Рафаел Дуарте и Кристиан Грос ще поемат отбора временно.

"Вердер" е на 15-о място в Бундеслигата с една точка повече от 16-ия "Майнц 05", чиято позиция праща на бараж за оцеляване в края на сезона срещу третия от Втора бундеслига.