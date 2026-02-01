Предлагат улица и алея да бъдат кръстени на Димитър Пенев

Инициативен комитет предлага улица и алея в София и район „Изгрев" да бъдат кръстени на Димитър Пенев.

Идеята е на създателя на Сдружение „Бъди общественополезен" Виктор Райковски, който е председател и на инициативния комитет „Улица и алея Димитър Пенев".

Сдружение „Бъди общественополезен" е създадено преди 8 години, като оттогава има реализирани над 100 инициативи на територията на София и район „Изгрев".

„Димитър Пенев ще остане в историята на българския футбол като най-великия треньор на ХХ век. Скромен, достъпен, с неповторимо чувство за хумор. Но най-вече като обединител на обществото. Пенев е носител на орден „Стара планина" и Почетен гражданин на София. В негова памет ние от Сдружение „Бъди общественополезен", негови приятели и привърженици създадохме инициативен комитет „Улица и алея Димитър Пенев" с предложение те да бъдат кръстени на негово име", казва Виктор Райковски.

„Мировяне и „Изток" бяха негов дом. Не е тайна, че през по-голяма част от живота си той живя в квартал „Изток". Затова и ние предлагаме част от улица „Пиер Дегейтър" да бъде преименувана в чест на Пенев. Борисовата градина пък е домът на неговия любим отбор. Именно затова предлагаме алеята пред Сектор Г до чешмичката пред обсерваторията на Софийския университет да бъде кръстена на Димитър Пенев", допълва Райковски, който посети изложбата на фотографа Бончук Андонов пред Народния театър в памет на Стратега.

Проектът вече набира популярност, като се събират и подписи в негова подкрепа, за да бъдат преодолени съществуващи административни пречки.

Организаторите допълнително ще обявят новите дати и позиции, на които ще се събират подписи.

Димитър Пенев е роден на 12 юли 1945 г. в Мировяне. Той е двукратен футболист №1 на България (1967 и 1971 г.). Играе на три световни първенства. 8 пъти шампион на България като играч - веднъж с "Локомотив" (София) и 7 пъти с ЦСКА. Три пъти шампион с ЦСКА и като треньор. Полуфиналист за КЕШ като помощник-треньор (1982 г.) и полуфиналист за КНК като старши-треньор (1989 г.).

Треньор №1 на България за ХХ век. Под негово ръководство постигаме най-големия успех в историята на българския футбол – четвърто място на световното първенство в САЩ през 1994 г.

Награден с орден "Стара планина" - първа степен. Почетен гражданин на София.