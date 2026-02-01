Френски нападател съгласен да премине в "Милан"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нападателят на „Кристал Палас" Жан-Филип Матета се съгласи на трансфер в „Милан", пишат в Англия.

По-рано беше съобщено, че клубовете са се договорили за преминаването на 28-годишния френски национал за сумата от 30 милиона евро.

Според данни на „Tаймс" играчът е съгласувал договор с „росонерите" до 2030 година.

Матета не попадна в състава на „Палас" за днешния мач срещу „Нотингам Форест", който по-рано предложи за него 35 млн. лири.

Отбелязва се, че пристигането на Матета в миланския клуб може да провокира напускането на сънародника му Кристофър Нкунку.

Жан-Филип е отбелязал 56 гола в 186 мача за „Палас" от 2021-а насам.