Клоп към свой асистент: Ако не станеш помощник на Гуардиола, аз ще го направя

Помощник-треньорът на „Манчестър Сити" Пеп Лайндерс разказа за на Юрген Клоп относно работата му в щаба на „гражданите".

Лайндерс работи в „Ливърпул" от лятото на 2014 г. до януари 2018 г. и от лятото на 2018 г. до лятото на 2024 г. (през почти цялото време като асистент на Клоп, като двамата напуснаха заедно).

През юни 2025 г. той се присъедини към треньорския щаб на Пеп Гуардиола в „Сити".

„Когато разговарях с Юрген, той се изрази пределно ясно: „Ако ти не го направиш, аз ще приема тази работа като помощник на Гуардиола".

Не можеш просто така да забравиш 10 години в „Ливърпул", но наистина се гордея, че дойдох в клуб от такъв мащаб, толкова успешен през последните 10 години, в който работи треньор, определил съвременния футбол.

Пеп е великолепен. Притежава страст, а разбирането му за футбола е от друга планета. Щом Пеп ми се обади, веднага почувствах, че това е правилното нещо. Не беше трудно решение", сподели 43-годишният специалист от Нидерландия.