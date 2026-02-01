Китайка обърна Шиникова на финала в Шарм ел Шейх

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Изабелла Шиникова завърши като вицешампионка на тенис турнира на твърди кортове в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 000 долара.

Първата поставена българка допусна обрат и загуби във финала със 7:6 (2), 5:7, 0:6 от третата в схемата Юфей Жън (Китай). Срещата продължи два часа и 50 минути.

Шиникова навакса три пъти пробив пасив в първия сет, който бе решен след тайбрек. В него българката изостана с 0:2, но спечели следващите седем точки за 7:2. Националката изостана с 1:5 във втората част, спаси пет сетбола при този резултат и с впечатляващ характер успя да изравни за 5:5. За съжаление обаче, тя загуби следващите осем гейма и завърши на второ място в турнира.

Изабелла Шиникова има 27 титли на сингъл от турнири на ITF за жени, като три от тях са от турнири в Шарм ел Шейх през миналата година.