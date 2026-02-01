ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

290 снегорина обработват републиканските пътища

"Рома" близо до привличане на испанско крило от "Байерн"

2472
Браян Сарагоса (вляво) Снимка: Ройтерс

„Рома" е близо до привличан на Браян Сарагоса от „Байерн".

Според информация на Sky Sport римляните са договорили условията по контракта с 24-годишното испанско крило.

Ако мюнхенци се съгласят да пуснат футболиста, сделката може да бъде финализирана в близките часове.

В момента Сарагоса играе за „Селта" под наем от „Байерн". По-рано беше съобщено, че "вълците" са готови да платят компенсация на испанския клуб за прекратяване на наема.

През настоящия сезон в Примера дивисион Сарагоса е отбелязал 1 гол и е направил 1 асистенция в 19 мача.

