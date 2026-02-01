Българин спечели 7-а титла в тениса

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров спечели титлата на тенис турнира на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 000 долара.

Третият поставен българин победи във финала с 6:4, 6:4 №4 в схемата Томаш Беркиета (Полша). Срещата продължи час и 33 минути.

Нестеров изостана с 2:4 в първия сет, но спечели следващите четири гейма за 6:4. Във втората част той проби за 2:1 и запази преднината си до крайното 6:4.

Това е седма титла на сингъл за национала на България от турнири на ITF за мъже, като две от тях спечели през миналата година отново в Монастир.

През следващата седмица Нестеров ще бъде част от националния отбор на България за домакинството срещу Белгия в турнира за Купа „Дейвис".