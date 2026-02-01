Алкарас пречупи Джокович във финала на Australian Open, испанецът влезе в историята

Карлос Алкарас е новият шампион на Australian Open. Испанецът пречупи легендата и 10-кратен победител в Мелбърн Новак Джокович 3:1 сета (2:6, 6:2, 6:3, 5:7). По този начин Алкарас за първи път в кариерата си спечели титлата в Мелбърн - единствената, която му липсваше от турнирите от "Големият шлем".

На 22 години и 272 дни той се превърна и в най-младия тенисист, успявал да триумфира и в четирите най-големите състезания - Australian Open, "Ролан Гарос", "Уимбълдън" и US Open. С купата от Мелбърн испанецът стана деветият играч в историята, спечелил всички четири най-ценни отличия в тениса.

На всичкото отгоре испанецът нанесе първа загуба във финал в Мелбърн на Джокович. Никога досега сърбинът не бе падал в спор за трофея в Австралия.

Загубата означава, че Новак ще почака още за абсолютния рекорд в тениса. В момента иконата на тениса има 24 титли от "Големият Шлем". С толкова и е Маргарет Корт.