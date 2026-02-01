Мъжката ни щафета 19-а на европейското по биатлон

19-о място от 24 участващи отбора зае мъжката щафета на България на 4х7,5 км от програмата на европейското първенство по биатлон в норвежкия зимен център Шушоен.
Георги Джоргов, Васил Зашев, Георги Наумов и Веселин Белчински завъртяха 4 наказателни обиколки и използваха 15 допълнителни патрона. Нашето каре бе последното, което не бе затворено с обиколка.
Европейски шампиони станаха норвежците.
На шампионата България е с втория си отбор, тъй като първият се готви за олимпийските игри в Милано и Кортина.