Мъжката ни щафета 19-а на европейското по биатлон

1800
Георги Джоргов

19-о място от 24 участващи отбора зае мъжката щафета на България на 4х7,5 км от програмата на европейското първенство по биатлон в норвежкия зимен център Шушоен.

Георги Джоргов, Васил Зашев, Георги Наумов и Веселин Белчински завъртяха 4 наказателни обиколки и използваха 15 допълнителни патрона. Нашето каре бе последното, което не бе затворено с обиколка.

Европейски шампиони станаха норвежците.

На шампионата България е с втория си отбор, тъй като първият се готви за олимпийските игри в Милано и Кортина.

