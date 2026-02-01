"Левски" с трансфер №3 през зимата, уреди бивш играч на ЦСКА

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Левски" си уреди трети трансфер през новата година. След като лидерът в Първа лига се подсили с Армстронг Око-Флекс от "Ботев" (Пд) и Хуан Переа от "Локо" (Пд), сега "сините" ще подпишат с още един играч, добре познат по нашите терени.

Става дума за бившия футболист на ЦСКА Марселино Караесо. За евентуална развръзка "24 часа" първи писа още преди 2 седмици.

Двете страни вече са постигнали съгласие за финансовите параметри. И се очаква колумбиецът да подпише точно преди мача за суперкупата на България срещу "Лудогорец" във вторник.

Марселино има 97 двубоя за "армейците". През лятото той отказа да продължи договора си с ЦСКА. И подписа с кипърския "Аполон" (Лимасол). В отбора обаче записа 74 минути и бе съпътстван от контузии.