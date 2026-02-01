Световният шампион спечели спускането в Кран Монтана, Одермат извън подиума

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Световният шампион Франьо фон Алмен спечели последното състезание преди олимпийските игри в Милано-Кортина - спускането от световната купа по ски-алпийски дисциплини в швейцарския зимен център Кран Монтана.

24-годишният представител на домакините изпревари с цели 65 стотни Доминик Парис (Италия). Райън Кохран-Сийгъл (САЩ) завърши трети с пасив от 70 стотни и отново е на подиума за първи път от декември. Лидерът в общото класиране за световната купа и неин носител в последтите 4 г. Марко Одермат (Швейцария) остана четвърти на 79 стотни.

Той води в генералното класиране 1385 точки. Втори със 798 се нарежда Лукас Бротен (Бразилия), а третото място с 637 точки заема Атле Ли Макграт (Норвегия) с 694.