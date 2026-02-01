ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Туркиня спря Елизара Янева на финала в Порто, българката се изкачва до №260 в света

1948
Елизара Янева

Елизара Янева стана вицешампионка на турнира по тенис на твърда настилка в зала в Порто (Португалия) с награден фонд 60 хиляди долара.

18-годишната българка отстъпи на финала пред Айла Аксу (Турция) с 5:7, 4:6 за 84 минути.

С поредното си силно представяне тя ще запише ново рекордно класиране в световната ранглиста, като ще се изкачи до номер 260. От началото на сезона тя вече има няколко отлични резултати - вицешампионка на турнира в Манчестър (с награден фонд 40 хиляди долара) и четвъртфиналистка в Лешно, Полша (с награден фонд 60 хиляди долара).

Елизара Янева има три спечелени титли в турнирите за жени от ITF.

Елизара Янева

