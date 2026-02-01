Момичетата и момчетата ни до 12 г. в топ 8 на Европа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българските момичета до 12 години завършиха на второ място на турнира от Европейската отборна купа по тенис в Оломоуц, Чехия.

Младите ни състезателки отстъпиха във финалната среща с 0:3 от домакините от Чехия. Преди това нашите момичета постигнаха убедителни победи с по 3:0 над отборите на Полша и Сърбия.

С този успех България не само завоюва второто място на турнира в Чехия, но и си гарантира участие във финалите на осемте най-добри отбора в Европа, които ще се проведат в английския град Съндърланд от 13 до 15 февруари.

В първата среща на сингъл срещу Чехия Кайра Алексиева загуби с 3:6, 5:7, а след това Ния Проданова отстъпи с 0:6, 3:6. В мача на двойки Ния Синчанова и Ния Проданова загубиха с 5:4, 2:4, 7-10.

Съставът на България: Ния Синчанова (ТК „Августа Траяна", Стара Загора), Ния Проданова (ТК „Барокко Спорт", София) и Кайра Алексиева (ТК „Хасково 2015", Хасково). Капитан на тима е Георги Шуманов.

Момчета ни до 12 години също завършиха на второ място на турнира от Европейската отборна купа в Бургас.

Младите ни тенисисти загубиха финалната среща с 0:3 от отбора на Румъния. Преди това българчетата постигнаха впечатляващи победи над отборите на Сърбия и Полша. Така те също влязоха в топ и ще играят в Съндърланд от 13 до 15 февруари.

В първата среща на сингъл срещу Румъния Ивелин Василев загуби с 4:6, 1:6, а след това Николай Николов отстъпи с 3:6, 1:6. В мача на двойки Микаел Иванов и Ивелин Василев паднаха с 2:4, 3:5.

Съставът на България: Микаел Иванов (ТК „Каратанчева", София), Николай Николов (ТК „Авеню", Бургас) и Ивелин Василев (ТК „Авеню", Бургас). Капитан на отбора е Георги Йорданов.