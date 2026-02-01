Девойките ни 15-и на световната купа по фехтовка в Тбилиси

Българският отбор на сабя в състав Мариела Георгиева, Ева Нарлийска, Виктория Витлиемова и Ива Власева се класира на 15-о място в турнира от световната купа за девойки в Тбилиси (Грузия). В надпреварата се включиха17 тима, като от най-добрите в света отсъстваха само американките.

Българките стартираха във втория кръг от елиминациите, където отстъпиха пред Полша с 32:45. В срещите за разпределение на местата от 9 до 16 Георгиева, Нарлийска, Витлиемова и Власева загубиха от Беларус с 36:45, а след това отстъпиха пред Румъния с 34:45. В двубоя за 15-16 място те победиха Иран с 45:32 и заеха 15-а позиция в крайното класиране.