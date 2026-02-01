ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Нотингам" взе вратар от "Сити"

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22204059 www.24chasa.bg

Девойките ни 15-и на световната купа по фехтовка в Тбилиси

1888
Снимка: facebook.com/bulfencing/

Българският отбор на сабя в състав Мариела Георгиева, Ева Нарлийска, Виктория Витлиемова и Ива Власева се класира на 15-о място в турнира от световната купа за девойки в Тбилиси (Грузия). В надпреварата се включиха17 тима, като от най-добрите в света отсъстваха само американките.

Българките стартираха във втория кръг от елиминациите, където отстъпиха пред Полша с 32:45. В срещите за разпределение на местата от 9 до 16 Георгиева, Нарлийска, Витлиемова и Власева загубиха от Беларус с 36:45, а след това отстъпиха пред Румъния с 34:45. В двубоя за 15-16 място те победиха Иран с 45:32 и заеха 15-а позиция в крайното класиране.

Снимка: facebook.com/bulfencing/

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)