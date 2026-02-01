ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Нотингам" взе вратар от "Сити"

"Реал" поздрави Алкарас за титлата от Australian Open

2620
Карлос Алкарас целува трофея. Снимка: Ройтерс

Футболният „Реал" поздрави тенисиста Карлос Алкарас за победата на Australian Open.

22-годишният испанец спечели турнира за първи път, като на финала победи сръбската легенда Новак Джокович за 3 часа и 2 минути – 2:6, 6:2, 6:3, 7:5. Карлос стана най-младият тенисист в историята с кариерен „Голям шлем" (вече има трофеи и от 4-те).

„Скъпи Карлос, поздравяваме те с първата ти титла от Australian Open и твоя 7-ми трофей от „Големият шлем".

Ти си номер едно и най-младият играч в историята на тениса, печелил всички турнири от него.

Мадридистите се гордеят с теб. Поздравления, шампионе!", се казва в съобщението на „Реал".

