Феновете на "Юнайтед" поискаха собствениците на клуба да се махат

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Привържениците на „Манчестър Юнайтед" проведоха планирана протестна акция срещу съсобствениците на клуба – семейство Глейзър и компанията INEOS на сър Джим Ратклиф, преди мача с „Фулъм".

По-рано фен групата „The 1958" разкритикува ръководството след уволнението на Рубен Аморим: „След поредица от провали Ратклиф изглежда като некомпетентен клоун, който превръща клуба в цирк. Вместо да бъдем „най-добрите в своя клас", ние станахме за посмешище".

Преди срещата тълпи от фенове излязоха по улиците на Манчестър, като много от тях носеха клоунски маски. В ръцете си държаха голям черен банер с надпис: „Глейзър: 20 години грабеж".

Един от привържениците държеше и черна тениска, на която е изобразена емблемата на „Юнайтед" с надписи: „Глейзър – вън. INEOS – вън".