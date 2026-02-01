Новак Джокович намекна за пенсия

Новак Джокович заяви, че не очаквал повече в кариерата си да стигне до финал на турнир от Големия шлем, след като загуби от Карлос Алкарас на финала на Australian Open в мъжкия единичен турнир.

В 11-тото си участие във финала Джокович беше победен с 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 от 22-годишния испанец, който влезе в историята като най-младия мъж, спечелил Големия шлем.

Това беше и първото участие на 38-годишния тенисист във финал на турнира, откакто бе победен от Алкарас на Уимбълдън преди 18 месеца, съобщи "Дейли мейл".

Бившият №1 в света направи емоционално признание, че не знае какво му готви бъдещето, но каза на феновете в Род Лейвър Арена, че е било „страхотно приключение".

„Това е моята 21-ва годишнина, честно казано, винаги вярвам в себе си, а това е нещо, което наистина е необходимо, когато играеш на това ниво срещу невероятни играчи. Трябва да бъда много честен и да кажа, че не мислех, че отново ще участвам в церемонията по закриването на турнир от Големия шлем", каза Джокович.

„Мисля, че ви дължа благодарност. Бог знае какво ще се случи утре, да не говорим за шест или 12 месеца, но беше страхотно преживяване. Обичам ви, момчета", добави 10-кратният шампион на Australian Open.

Въпреки че поведе рано в резултата като спечели първия сет сет срещу Алкарас, който изглеждаше затруднен от ниските температури, в крайна сметка Джокович не успя да се противопостави на блестящите удари на Алкарас, а испанецът се върна в мача и спечели втория, третия и четвъртия сет.

По време на речта си сърбинът отдаде почит на Алкарас и неговия екип. Испанецът трябва да спечели още 17 титли от Големия шлем, за да изравни рекорда на Джокович.

„Поздравления, Карлос! Невероятно първенство, поздравления на треньора ти, семейството ти, екипа ти. Това, което правиш е историческо. Легендарно. Пожелавам ти късмет за остатъка от кариерата ти. Ти си толкова млад, имаш много време – точно като мен. Сигурен съм, че ще се видим още много пъти през следващите 10 години", каза Джокович.

Рафаел Надал, с когото Джокович се е срещал многократно през кариерата си седеше на трибуните на Род Лейвър Арена и гледаше как той и Алкарас се борят.

„Искам да говоря с легендарния Рафа, който е на трибуните. Очевидно е много странно да те виждам там, а не тук, но за мен беше чест да споделя корта с теб и да те видя да гледаш финалите. Това е чест. Малко странно, но благодаря, че си тук", каза Джокович.

Алкарас добави на шега: „Малко е странно да виждам Рафа на трибуните."

Той постигна успех на Големия шлем за едва четири години. Но испанецът трябваше да се справи с доста проблеми, особено след като се раздели с дългогодишния си треньор Хуан Карлос Фереро.

„Никой не знае колко упорито съм работил, емоционално беше като на влакче в увеселителен парк. Не ставаше въпрос за това, което хората говореха преди Австралия, просто свършихме нужната работа. Вие ме подтиквахте всеки ден да правя правилните неща, затова трябва да кажа, че съм наистина благодарен на всички, които ме подкрепяха. Тази купа е ваша", коментира Алкарас постижението си.

След това Алкарас се обърна към Джокович и заяви: „Искам да говоря за Новак. Мисля, че той заслужава овации. Когато говорите за това, че аз правя невероятни неща, но това, което правите вие, е наистина вдъхновяващо. Не само за тенисистите, но и за спортистите по целия свят. Трудът, всеки ден, с вашия екип, играейки такъв страхотен тенис. За мен е огромно удоволствие да ви гледам. За мен беше чест да споделя корта с теб. Много ти благодаря за това, което правиш, за мен е наистина вдъхновяващо."