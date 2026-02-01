Пампорово бе домакин на турнира по сноуборд "Черният кон"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пампорово бе домакин на състезанията по сноуборд Купа" Черният кон".

Стартовете са от календара на БФСки е се организират от ски училище "Черният кон" и "Пампорово" АД.

Победители станаха:

Биг еър: LU9 Яна Милева СК Сноуборд общество, LU11 Анасрасия Комсалова СК ОТП, LU13 Зорница Сивилова СК Бороборд, LU15 Радостина Славова СК Бороборд, Жени Яна Попова СК Борорборд

Биг еър Мъже, MU9 Калоян Чардаков СК Бороборд,MU11 Мартин Комсалов СК ОТП,U13 Славян Янчев СК НСА,MU15 Деян Сивилов СК Ботоборд, MU19 Александър Димитров СК. Сноуборд общество, Мъже Петър Гьошарков СК НСА.

Слоупстайл: LU9 Яна Милева СК Сноуборд общество, LU11 Анасрасия Комсалова СК ОТП, LU13 Зорница Сивилова СК Бороборд, LU15 Антоанет Иванова СК Бороборд, Жени Яна Попова СК Борорборд

Слоупстайл: Мъже, MU9 Ян Димитров СК ОТП,MU11 Мартин Комсалов СК ОТП,U13 Славян Янчев СК НСА,MU15 Деян Сивилов СК Ботоборд, MU19 Александър Димитров СК Сноуборд общество, Мъже Петър Гьошарков СК НСА.