"Нотингам" взе вратар от "Сити"

"Нотингам" привлече вратаря Щефан Ортега от съперника в английското първенство "Манчестър Сити". Германецът подписа договор до края на сезона с новия си клуб и с това сложи край на тригодишния си престой при "гражданите".

Ортега напуска "Сити" след 56 мача. Той беше привлечен от "Арминия" (Билефелд) и бе част от отбора, стигнал до златен требъл през 2023-а.

"Щефан има огромен опит и манталитет на победител. Той бе част от най-успешния клуб в Англия през последните години, а на нас ни бе нужно да се подсилим на вратарския пост. Името на Щефан се отличаваше от останалите и смятаме, че той ще увеличи конкуренцията", каза директорът на "Нотингам" Еду Гаспар.