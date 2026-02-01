Дамската ни щафета не завърши на европейското по биатлон в Норвегия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Дамската щафета (4 по 6 километра) на България не завърши на европейското първенство в норвежкия зимен център Шушоен.

Тя бе в състав Райа Аджамова, Ирина Георгиева, Никол Кленовска и Биляна Чавдарова. Последната обаче не стартира, тъй като Кленовска бе затворена с обиколка.

Младите ни момичета стреляха добре, като използваха само 6 допълнителни патрона, но отстъпваха значително в ски бягането на по опитните си противнички. Така нашите завършиха 16-и от 18 участници.

В Шушоен България е представена от вторият си отбор, тъй като първият се готви за олимпийските игри в Милано и Кортина.

Европейски шампионки в щафетата станаха французойките.