Дузпа в 100-ата мин донесе измъчено 2:1 за "Реал" под мощни освирквания в Мадрид, контузия разплака Белингам

Драма с хепиенд, но и останал доста горчив привкус имаше този следобед на легендарния стадион "Сантяго Бернабеу".

С гол на Килиан Мбапе в 100-ата мин "Реал" стигна до измъчен успех с 2:1 срещу "Райо Валекано" в среща от 22-ия кръг на Примера дивисион.

Още преди началото на мача феновете на мадридчани мощно освиркваха футболистите на любимия си клуб заради срамния провал с 2:4 при гостуването на "Бенфика" в Шампионската лига. Най-високи децибели събираха Винисиус Жуниор и Джуд Белингам.

За капак англичанинът се контузи още в 9-ата мин, когато при спринт за топката, се хвана за задната част на лявото бедро, падна на тревата и поиска смяна. Белингам се разплака, напускайки терена.

В 15-ата мин Винисиус откри резултата за домакините, като това бе първи гол на бразилеца в испанското първенство от 4 октомври миналата година. Тогава той се разписа срещу „Виляреал" (3:1), след което бразилецът не успя да вкара в 13 поредни срещи, като в този период направи само една асистенция.

Де Фуртос обаче изравни малко след почивката и освиркванията пак станаха много звучни.

В 68-ата мин Мбапе удари греда, а същото направи и Едуардо Камавинга в 85-ата мин.

Преди това в 80-ата мин бе изгонен Пате Сис от гостите.

След победния гол на Мбапе съдбата му последва и съотборникът му Пеп Чавария.

С успеха "Реал" отново се доближи на точка от лидера "Барселона" - 55:54.