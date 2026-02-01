Джудистите с още две титли и бронз в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Джудистите ни завършиха европейската отворена купа в София с три титли, сребро и три бронзови медала.

Във втория ден на състезанието, бивш турнир "Освобождение", което е валидно и за олимпийската ранглиста златни медали спечелиха Габриела Димитрова и Борис Георгиев.

Габриела (57) стартира с успех срещу Вероника Чернуха (Украйна), после постигна надви Сара Боти (Франция) и Михайло Ахматова (Узбекистан), а на полуфинала се наложи над Сита Катанбоева (Узбекистан). В спор за златото се наложи над още една французойка Леа Метро.

Борис Георгиев (100) също стигна до финал след победи над Томазо Фава (Италия) с ипон, Алесандру Сибисан (Румъния) с юко и Шпати Жекай (Косово) с вадзари. За титлата той спечели срещу Даниел Любимовски (САЩ).

Мариан Палев (90) взе бронз сред победа над Томас Шафтерер (Австрия). В същата категория Антон Димитров падна от грузинеца Николаз Давладзе. Христо Вълков (81) също остана пети след загуба от Чиприан Грибинет (Молдова).

В първия ден на турнира Виктор Скерлев (73) стана първи, Боян Йотов (66) взе сребро, а Йоана Манова (63) и Ирина Железарска (+78) взеха бронз.