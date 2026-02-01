ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Атанас Атанасов: С гражданина Румен Радев сме поли...

Времето София -2° / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22204795 www.24chasa.bg

"Ювентус" иска да върне Икарди в Италия

1788
Мауро Икарди Снимка: Ройтерс

Бившият нападател на "Интер" Мауро Икарди може да се завърне в италианската серия "А" и да облече екипа на "Ювентус".

Торинският гранд активно търси попълнение в атаката и е насочили усилията си към привличането на Икарди от турския "Галатасарай".

Настоящият треньор на "Ювентус" Лучано Спалети познава отлично аржентинеца от съвместната им работа в "Интер" и го цени високо.

На 32-годишния аржентинец е предложен контракт за година и половина.

Настоящото споразумение на Икарди с "Галатасарай" е до края на сезона.

Праз него Икарди демонстрира отлична форма, като е отбелязал 9 гола в 18 мача в турското първенство.

Мауро Икарди Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)