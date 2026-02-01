"Ювентус" иска да върне Икарди в Италия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившият нападател на "Интер" Мауро Икарди може да се завърне в италианската серия "А" и да облече екипа на "Ювентус".

Торинският гранд активно търси попълнение в атаката и е насочили усилията си към привличането на Икарди от турския "Галатасарай".

Настоящият треньор на "Ювентус" Лучано Спалети познава отлично аржентинеца от съвместната им работа в "Интер" и го цени високо.

На 32-годишния аржентинец е предложен контракт за година и половина.

Настоящото споразумение на Икарди с "Галатасарай" е до края на сезона.

Праз него Икарди демонстрира отлична форма, като е отбелязал 9 гола в 18 мача в турското първенство.