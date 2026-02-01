"Юнайтед" с инфарктен успех за 3-а поредна победа във Висшата лига

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След като победи последователно втория и първия във Висшата лига ("Манчестър Сити" и "Арсенал", "Юнайтед" аха да допусне поредния си гаф.

На своя "Олд Трафорд" 20-кратните шампиони на Англия имаха аванс от 2:0 над "Фулъм", но допуснаха изравняване в първата минута от добавеното време. Все пак обаче рекордьорът по отличия показа характер е и в следващата си атака чрез Бенямин Шешко направиха 3:2, с което регистрираха 3-а поредна победа в най-силното първенство под ръководството на временния си мениджър Карик.

Иначе Каземиро даде аванс за домакините в 20-ата мин. Куня удвои 10 мин след началото на втората част. В рамките на само 7 мин в края на срещата чрезРаул Хименес и Кевин гостите от Лондон изравниха.

В 4-ата добавена минута Бенямин Шешко взриви "Олд Трафорд" , с което тимът му остава на 4-ото място във Висшата лига.