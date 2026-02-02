ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

“Лудогорец” с 8 мача за месец

"Лудогорец" преодоля шампионската фаза на Лига Европа. Снимка: клубен сайт

Февруари ще бъде определящ не само за това какво може да постигне “Лудогорец”, но и доста динамичен за родния първенец.

14-кратните шампиони на България ще имат внушителна бройка мачове във втория месец от новата година - цели 8.

Всичко започна след ден, когато ще играят с “Левски” за суперкупата. В края на седмицата хегемонът подновява мачовете от елита с двубой с “Локо” (Сф). 4 дни по-късно срещат отново “сините” в 1/4-финална битка от купата на България. Следва редовен кръг от елита, където съперник е “Берое”.

После идват мачовете от плейофа в Лига Европа срещу “Ференцварош”. Първият е в Разград на 17-и. Преди реванша в Унгария “Лудогорец” гостува на “Ботев” (Пд) в елита. А в началото на март приема вкъщи другия тим от Пловдив - “Локо”.

