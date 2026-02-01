Войната във футбола ни започна още преди първия съдийски сигнал

Официалният старт на футбола у нас за новата година още не е даден, а декларациите вече започнаха.

Първи за 2026-а, и то с недоволство, се изказа мажоритарният собственик на “Левски” Наско Сираков. Легендата на “сините” направи обръщение, от което става ясно, че още преди да се е изиграл дебютният мач за годината, е вдигнал мерника на съдийската комисия. Причината - сложеният за ВАР-арбитър на финала за суперкупата на неговия тим срещу “Лудогорец” - Венцислав Митрев. Сблъсъкът за трофея е във вторник на “Васил Левски” от 18 ч.

Въпросният рефер преди месеци бе отговорен за системата за видеоповторения в срещата между разградчани и “сини” за първенство. А тогава от “Левски” имаха сериозни претенции към неговите решения. Ръководството на столичани дори бе на среща с БФС. И уж темата с назначения, отсъждания и рефери бе решена. Но... Сираков определи назначението като провокация и призна, че в главата му звучат култовите реплики от онзи мач: “Гиджен, помисли си добре какво ще отсъдиш”, когато главният съдия Гидженов бе отсъдил дузпа в полза на столичани, но след това с помощта на асистента си в буса я отмени.

“Явно нещо в последните седмици се е променило. Левскари, това назначение не е случаен акт. Може би провокация е силна дума, но със сигурност е тест за всички нас. Дали внимаваме в детайлите. Дали сме нащрек. Дали сме се успокоили. И докъде се простират амбициите ни. Планирах това изявление да има съвсем различен тон, но обстоятелствата налагат друго. Трябва ясно да покажем, че няма да отстъпим и на сантиметър от целите си.

Една от повтарящите се критики към мен през последните години е, че смекчих тона след думите: “Камък върху камък няма да остане, ако нещата продължат така”. Истината е, че не можеш да влезеш в такава битка без силен отбор и обединена общност. Мисля, че вече сме готови. Постигането на целите ни ще изисква още много работа, саможертви и битка за всеки сантиметър - на терена и извън него”, се казва в обръщението на Сираков.

В същото време “Левски” е много близо до трети нов за 2026 година. След като лидерът в Първа лига се подсили с Армстронг Око-Флекс от “Ботев” (Пд) и Хуан Переа от “Локо” (Пд), сега “сините” ще подпишат с още един играч, добре познат по нашите терени.

Става дума за бившия футболист на ЦСКА Марселино Кареасо. За евентуална развръзка “24 часа” първи писа още преди 2 седмици. Двете страни вече са постигнали съгласие за финансовите параметри. Офанзивният футболист най-накрая е склонил да намали исканията си за заплата. И се очаква да подпише точно преди мача за суперкупата на България срещу “Лудогорец” във вторник.

Марселино има 97 двубоя за “армейците”. През лятото той отказа да продължи договора си с ЦСКА. И подписа с кипърския “Аполон” (Лимасол). В отбора обаче записа 74 минути и бе съпътстван от контузии.