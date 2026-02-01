ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Марин Петков ще рита в лига с Кристиано Роналдо

Капитанът на "Левски" Марин Петков преследва играч на "Сабах". СНИМКИ: STARTPHOTO.BG

Един от капитаните на "Левски" - Марин Петков, ще бъде продаден. Още през есента за това загатна изпълнителният директор на "Герена" Даниел Боримиров. За 22-годишния талант има доста изгодна примамлива оферта от Саудитска Арабия. В това първенство играе мегазвездата Кристиано Роналдо.

Именно поради тази причина "Левски" се подсилва и с Марселино Кареасо. Колумбиецът е взет за заместник на юношата на "сините".

През този сезон Петков има 27 мача, 9 гола и 2 асистенции. Той дебютира за първия тим на "Левски" на 10 ноември 2019-та година, когато бе едва на 17 години и до този момент има 195 мача, 39 гола и 14 асистенции със синята фланелка.

Капитанът на "Левски" Марин Петков преследва играч на "Сабах". СНИМКИ: STARTPHOTO.BG

