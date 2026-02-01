ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Исторически медал за България от световната купа по фехтовка за младежи

2504
Снимка: БФФехтовка

Българският отбор на сабя в състав Симеон Далеков, Станимир Пелов, Николай-Томас Георгиев и Радослав Воденов спечели първи медал в историята на българската фехтовка от турнир за световната купа младежи отборно. Сабльорите взеха бронза в надпреварата „Аспарухов меч", която завърши днес в Пловдив.

Българският тим игра вдъхновено, със самочувствие и в конкуренцията на най-добрите в света заслужено стигна до третото място.

В първия кръг от елиминациите Далеков, Пелов, Георгиев и Воденов победиха Тайван с 45:32. В двубоя за място сред най-добрите осем националите се наложиха над Казахстан с 45:36. В срещата за място на полуфиналите те отново показаха силна игра и отстраниха Китай с 45:40. В двубоя за място във финала българите се изправиха срещу номер 1 в световната ранглиста Италия и отстъпиха с 24:45. В срещата за бронзовия медал българите победиха номер 2 в световната ранглиста САЩ с 45:43 и се класираха на третото място.

Победител стана тимът на Русия, а на второ място е Италия. Участие в надпреварата взеха общо 21 нации.

Снимка: БФФехтовка

